Названа сумма ущерба от действий Чекалиных по новой статье

Ущерб от действий блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных по новому уголовному делу может превышать 250 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Ранее РИА Новости сообщило, что в отношении бывших супругов возбудили дело по ст. 193.1 УК РФ (совершение операций по переводу валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Речь якобы идет о выводе денег за марафоны через Дубай

Пока обвинение Чекалиным не предъявлено, а дело возбуждено по факту совершения преступления, отмечает канал. Артем находится на допросе в УВД, а Валерия дома, где проходит обыск. Если его обвинят и признают виновным, то он может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Как пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на источники, схему с оплатой через дубайский банк якобы придумал сам Чекалин.

В публикации отмечается, что незадолго до нового уголовного преследования Артем стал ездить в зону спецоперации с гуманитарными грузами. Кроме того, его заметили в компании 24-летней девушке на свадьбе блогера Никиты Серовски. Лерчек же засветилась в компании своего тренера по танцам.