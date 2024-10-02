Бастрыкин затребовал доклад по делу об убийстве ветерана СВО во Владивостоке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нападении на участника специальной военной операции (СВО) во Владивостоке, в результате которого погиб мужчина.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Главой ведомства дано поручение исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Приморскому краю Касьянникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Как пояснили в СК, в СМИ появилась информация о том, что в квартире жилого дома во Владивостоке обнаружено тело ветерана СВО с признаками насильственной смерти. Причиной нападения на мужчину мог стать корыстный интерес. Региональными следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Ранее сообщалось, что тело 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было найдено 1 октября. Квартиру, в которой обнаружили погибшего, он снимал. На месте преступления также нашли крупную сумму денег.