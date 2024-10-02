На литовской границе арестовали калининградца с двумя гражданствами

Калининградца, который пошел в гости к отцу в Литву, задержали на границе и обвинили в провозе взрывчатки. Как рассказала его мать изданию «Клопс», у ее 21-летнего сына есть два гражданства.

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Сама женщина прожила в Литве 30 лет, но гражданство так и не получила, поэтому после начала СВО была вынуждена уехать оттуда. Для продления вида на жительство ей необходимо было доказывать свою лояльность, за малейшие подозрения женщине грозила депортация.

«Я решила уехать. Нам пришлось с мужем развестись. У нас фактически распалась семья. Старший сын выбрал Россию. Средний остался в Литве и перестал общаться со мной», — говорит россиянка.

Ее старший сын, который живет в основном на территории России, пропал 10 сентября, когда пошел в Литву через погранпереход Чернышевское — Кибартай. Как оказалось, его арестовало литовское ведомство безопасности по обвинению в провозе взрывчатки, за что молодому человеку грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Теперь женщина пытается добиться, чтобы к сыну пропустили представителей МИД России.