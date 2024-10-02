Адвокат Лерчек отреагировала на обыски у блогеров

Проведение обыска стало для Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее бывшего мужа сюрпризом, так как до этого блогер выплатила все долги. Об этом заявила «Известиям» адвокат Екатерина Гордон.

Сегодня стало известно, что в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее бывшего мужа Артема Чекалина возбуждено новое уголовное дело. По данным источника РИА Новости блогер и ее муж подозреваются в совершении операций по переводу валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов. В квартирах Чекалиных начались обыски.

«Для них это сюрприз. (…) Чекалина все выплатила, на ее взгляд это охота на ведьм, никаких предварительных предупреждений не было», - заявила адвокат Екатерина Гордон, пояснив, что находится на месте обыска.

Ранее Лерчек и ее на тот момент супруг Артем стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов на общую сумму в 311 млн рублей. В этом году блогер подала на развод. По ее словам, их отношения с мужем ухудшились из-за уголовного преследования.

Адвокат Екатерина Гордон сообщала, что Чекалины еще до завершения процедуры развода урегулировали все ключевые вопросы, в том числе связанные с имуществом и определением места жительства детей, подписав брачный договор.