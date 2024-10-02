ФСБ задержала россиянина за передачу Украине данных о воинской части

Сотрудники ФСБ задержали 19-летнего жителя Курганской области за передачу украинской разведке информации о дислокации воинской части. News.ru

По версии следствия, обвиняемый, выступая против проведения специальной военной операции, установил контакт с представителем Главного управления разведки министерства обороны Украины. Через какое-то время он разместил в Telegram информацию о дислокации воинской части, находящейся в округе. Lenta.ru

В управлении отметили, что задержанному уже предъявлено обвинение и он заключен под стражу. ТАСС