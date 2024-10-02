В Адыгее суд вынес приговор похитившему миллионы рублей застройщику

Суд в Адыгее признал виновным застройщика ЖК "Тургеневский-2" в хищении свыше 300 млн рублей, принадлежащих 430 дольщикам, и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно.

Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Адыгея.

"Приговором Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея Емтыль А. М. осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ на 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года", - говорится в сообщении.

Аскербий Емтыль осуществлял строительство многоквартирных домов (ЖК "Тургеневский-2") на территории аула Новая Адыгея в Тахтамукайском районе. Сотрудниками УФСБ России по Республике Адыгея было установлено, что от имени застройщика с жителями Республики Адыгея и Краснодарского края было заключено 430 договоров участия в долевом строительстве. Путем обмана Емтыль похитил более 300 млн рублей и распорядился ими по своему усмотрению.