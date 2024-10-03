Названа сумма незаконной транзакции по новому делу Лерчек

Сумма незаконного перевода денег за рубеж с использованием подложных документов по новому уголовному делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалина составляет 251 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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Источник подчеркнул, что дело было возбуждено по статье Уголовного кодекса России «совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

МВД возбудило уголовное дело на Лерчек и ее бывшего мужа

Накануне сообщалось, что Чекалину допросят в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении ее бывшего мужа Артема Чекалина о проведении денежных переводов с использованием подложных документов.

2 октября МВД возбудило уголовное дело в отношении Чекалиных. По данным издания, бывший муж Лерчек является ключевой фигурой в деле. Блогера подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае. Бизнесмен находится на допросе.

Ранее юристы объяснили разницу в преследовании Блиновской и Лерчек по схожим статьям.