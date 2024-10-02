МВД возбудило уголовное дело в отношении блогера Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на близкий к следствию источник, речь идет о ст. 193.1 УК РФ (совершение операций по переводу валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По словам собеседника, cейчас по местам проживания бывших супругов проходят обыски.

Напомним, что в январе Лерчек и Артем погасили все свои задолженности по налогам. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил, что они возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму в 504 млн рублей.

После этого Чекалина подала на развод. Она призналась, что их отношения ухудшились во время уголовного преследования, во время домашнего ареста. В августе их брак расторгли, а позднее они поделили имущество.