На западе Украины военкомы задержали священника УПЦ

Священник канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Иоанн Полищук был задержан сотрудниками военкомата в городе Кременце Тернопольской области на западе Украины. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

По данным, опубликованным в Telegram-канале СПЖ, священника задержали в рамках принудительной мобилизации и везут в учебный центр в Ровенской области.

При этом в военкомате священнику отказали в медицинской помощи, несмотря на его повышенное артериальное давление. Сейчас неизвестно, в каком состоянии пребывает священник.

Уточняется, что Полищук прибыл в Кременец из Германии, где работал с прихожанами УПЦ.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В украинских социальных сетях регулярно распространяются видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах.