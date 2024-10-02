Защита экс-замминистра Иванова заявила об отсутствии доказательств вины

Адвокат бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова опроверг в суде обвинения в его причастности к коррупции, заявив о голословности доводов следствия и отсутствии документальных подтверждений.

По его словам, следствие не представило весомых доказательств, подтверждающих причастность Иванова к предъявленным обвинениям, передает ТАСС.

В материалах дела говорится, что районный суд при продлении срока ареста Иванову проверил обоснованность подозрений, основываясь на свидетельских показаниях и других материалах дела. Тем не менее, адвокат утверждает, что эти доказательства не могут служить основой для обвинения.

Суд счел необходимым оставить Иванова под стражей, отметив, что меры пресечения, не связанные с изоляцией, не способны обеспечить должное выполнение уголовного преследования.

Ранее сообщалось, что по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестованы земельный участок, дом и баня в Тверской области на общую сумму 82,5 млн рублей.

Напомним, Иванова обвинили в получении взятки в более 1,18 млрд рублей. В настоящее время Иванов находится под арестом.