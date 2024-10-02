Арестованный экс-полковник Росгвардии частично признал вину в участии в ОПГ

Бывший начальник авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии, полковник Олег Гамаюнов частично признал свою вину в участии в преступной группе, похитившей более 80 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Следствие считает, что Гамаюнов с сообщниками занимался хищением бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа.

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«Вину в инкриминируемых преступлениях Гамаюнов признал частично», — поделился собеседник агентства.

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