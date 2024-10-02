Японский аэропорт отменил все рейсы из-за возможного взрыва

Администрация аэропорта Миядзаки отменила все рейсы после того, как на одной из рулежных дорожек произошел, предположительно, взрыв. Об этом сообщил телеканал NHK.

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Инцидент произошел утром 2 октября около 8 часов по местному времени. Уточняется, что на месте происшествия был виден дым. Диспетчер аэропорта также рассказал, что слышал взрыв. На месте ЧП обнаружена яма длиной около семи метров и шириной четыре метра. Глубина составляет около одного метра. Информации о пострадавших не сообщается.

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В настоящий момент взлетно-посадочная полоса закрыта, полиция эвакуирует персонал аэропорта и людей с места происшествия. Изменения в расписании затронули 41 рейс, однако ожидается, что их число будет увеличиваться.

Ранее аэропорт Минеральных Вод временно перестал принимать и отправлять рейсы из-за повреждения взлетно-посадочной полосы. Во время планового досмотра ВПП наземные службы заметили дефекты — повреждение целостности деформационных швов и незначительное нарушение целостности плит.