Суд сообщил о даче фигурантами «Крокуса» изобличающих показаний друг на друга

Фигуранты дела о террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл» дают изобличающие показания друг на друга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

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Утверждается, что дача подобных показаний стала причиной дальнейшего содержания обвиняемых под стражей. Отмечается, что по этой же причине в случае нахождения на свободе фигуранты дела могут начать угрожать друг другу.

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«У следствия имеются достаточные основания полагать, что каждый из обвиняемых, находясь на свободе, может координировать свои действия с соучастниками преступления, угрожать свидетелям и иным соучастникам преступления, которые дали в отношении них изобличающие показания», — указано в документе.

Ранее суд продлил срок предварительного следствия по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».