В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два человека

Военные Вооруженных силы Украины (ВСУ) с помощью FPV-дрона атаковали село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, в результате чего ранения получили два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, мужчина с осколочными ранениями спины и женщина с осколочными ранениями лица и ног попутным транспортом будут доставлены в районную больницу.

ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Чиновник добавил, что информация о последствиях атаки уточняется.

Накануне в Тишанке ВСУ обстреляли церковь и мемориал в память о Великой Отечественной войне.

Ранее военный эксперт назвал цель атаки дронов на регионы России.