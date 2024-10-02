Фигурант дела сотрудника РЖД о терроризме частично признал вину

Фигурант уголовного дела в отношении ведущего специалиста инфраструктурной инспекции центра технического аудита - структурного подразделения ОАО "РЖД" Алексея Демченко, обвиняемого в участии в террористической организации "Артподготовка" (организация запрещена в РФ и признана экстремистской), члены которой планировали ряд терактов, частично признал вину. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

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"Признал вину по предъявленному ему обвинению частично, настаивал на своей непричастности к приготовлению к совершению неустановленными лицами террористического акта, ничего не знал об этом приготовлении и никоим образом ему не способствовал", - говорится в документах.

Там также указано, что обвиняемый имеет постоянное место жительства в Московской области, прочные семейные связи, работал в Москве, "иных мест для проживания и источников дохода не имеет, страдает рядом хронических заболеваний и нуждается в периодической медицинской помощи". При задержании по месту жительства сопротивления фигурант дела не оказывал, сказано в документах.​