В Петербурге прошли обыски в подразделениях МВД по вопросам миграции

Пресс-служба ГСУ СК по Санкт-Петербургу сообщает, что в городе и Ленобласти прошли обыски в подразделениях по вопросам миграции МВД.

Отмечается, что обыски прошли также в хостелах и местах жительства подозреваемых в организации канала незаконной миграции из числа сотрудников регионального управления МВД. Согласно версии следствия, трое злоумышленников, а также их соучастники из числа сотрудников управления по вопросам миграции МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, организовали незаконную постановку на миграционный учет иностранных граждан. После этого иностранцев незаконно регистрировали в хостелах Санкт-Петербурга.

«Для этих целей они подыскивали мигрантов, которым за денежное вознаграждение оформляли необходимые документы о регистрации по месту пребывания в РФ, после чего направляли их в органы УВМ для постановки на миграционный учет», — рассказали в СК.

Как добавили в ведомстве, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ — «организация незаконной миграции, совершенная организованной группой». В данный момент были задержаны трое подозреваемых, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее правоохранители провели обыски в администрации Московского района Санкт-Петербурга.