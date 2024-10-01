Экс-министр ЛНР найден мертвым в Подмосковье

Бывший министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Завизенов был найден мертвым в своем загородном доме в Истринском районе Подмосковья.

По предварительным данным, причина смерти — самоубийство. В доме были обнаружены охотничьи ружья. В момент трагедии дома находился несовершеннолетний сын Завизенова, передает Telegram-канал Mash.

Константин Завизенов родился в 1974 году в городе Перми. Он окончил Пермский государственный технический университет.

В 2000-х Завизенов занимал должности в инвестиционных департаментах Министерства энергетики, Министерства промышленности и энергетики, а также в концерне «Росэнергоатом». С 2010 по 2016 год он был директором по управлению рисками в компании «Интер РАО ЕЭС».

В 2022 году Константин Завизенов был назначен на должность министра топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской народной республики.