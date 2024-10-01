Самолет из Москвы экстренно развернулся на подлете к Израилю

Самолет Москва — Тель-Авив экстренно развернулся на подлете к Израилю из-за атаки Ирана. Об этом сообщает «Известия».

Известно, что самолет сядет в аэропорту Ларнаки на Кипре.

Ранее рейсу WZ 4311 авиакомпании Red Wings из Сочи в Тель-Авив также пришлось экстренно развернутся на подлете к Израилю.

Ночью 1 октября Иран совершил самую масштабную атаку, выпустив по целям на территории Израиля сотни ракет различных типов. В Тегеране назвали атаку ответом на гибель лидеров движения «Хезболла», ХАМАС и командующего силами «Кудс».