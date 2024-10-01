В Дагестане назвали возможную причину взрыва на АЗС

Пресс-служба администрации главы Дагестана Сергея Меликова заявила, что причиной взрыва АЗС в пригороде Махачкалы могло стать состояние газопровода «Даггаз». Об этом сообщает «Интерфакс».

Как сообщили в пресс-службе, в данный момент следствие рассматривает версии, связанные с состоянием газопровода. При этом служба также передает слова самого Мелихова, который утверждает, что причиной взрыва мог стать человеческой фактор.

«В настоящее время рассматриваются версии, связанные с состоянием газопровода, который на этой территории относится к сфере обслуживания ОАО "Даггаз"», — сообщили в пресс-службе администрации Мелихова.

Напомним, что 27 сентября мэрия Махачкалы сообщила о взрыве АЗС рядом с городом. В результате погибло 13 человек, в том числе двоих детей. Еще 11 человек пострадали.