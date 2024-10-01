Пьяный мужчина с голым торсом напал на прохожих в Москве

Пьяный мужчина с голым торсом, будучи в неадекватном состоянии, начал нападать на прохожих и автомобили на Профсоюзной улице в Москве. Силовикам удалось задержать дебошира. Об этом во вторник, 1 октября, сообщили в пресс-службе Росгвардии по столице.

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— Сотрудники Росгвардии получили сигнал о правонарушении и незамедлительно выехали на место происшествия. Там они обнаружили мужчину с голым торсом, который громко кричал, нападал на прохожих и транспортные средства. Стражи порядка оперативно задержали нарушителя спокойствия, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Дебоширом оказался 35-летний мужчина. Он не смог объяснить силовикам причины странного поведения. Задержанного передали сотрудникам полиции.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который забрал у жительницы столицы 2,5 миллиона рублей. Задержанным оказался 26-летний житель Казани. Силовики возбудили уголовное дело по факту произошедшего.