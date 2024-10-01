Преподавательница отбилась от напавшего на нее с ножом студента

В Лангепасе бывший студент политехнического колледжа напал на преподавателя с ножом и газовым баллончиком. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на силовые структуры.

По данным агентства, напавший студент был отчислен из колледжа два года назад, он имеет психические расстройства и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

«Бывший студент колледжа устроил дебош в образовательном учреждении. Он пришел с газовым баллончиком и ножом и напал на преподавателя», — сообщил источник Ura.ru.

Педагог не пострадала, она смогла отбиться от нападавшего с помощью коллег. После этого студент сбежал, силовики нашли и задержали его по месту жительства. Он доставлен в отделение, по факту произошедшего проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об угрозе убийства.