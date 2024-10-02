Удерживавший россиянку в машине таксист-мигрант попытался бежать за рубеж и был пойман

ВЛАДИВОСТОК, 2 октября. /ТАСС/. Иностранный гражданин, подозреваемый в насильственном удержании жительницы Приморья в такси, задержан в аэропорту Новосибирска. Он пытался покинуть территорию Российской Федерации, сообщается в Telegram-канале управления СК РФ по Приморскому краю.

"При попытке скрыться за пределами Российской Федерации в аэропорту Новосибирска задержан гражданин республики Узбекистан 34-летний Шухрат Уримов, подозреваемый в лишении свободы девушки в такси. В ближайшее время он будет доставлен во Владивосток для проведения следственных действий", - говорится в сообщении.

1 октября в СМИ появилась информации о том, что водитель такси по пути следования из Владивостока в Артем удерживал девушку в автомобиле и говорил на приватные темы. По факту незаконного лишения свободы следственными органами было возбуждено уголовное дело. Личность потерпевшей установлена.