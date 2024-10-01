Возле метро «Савеловская» в Москве произошел пожар

Возле московской станции метро «Савеловская» произошел пожар, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в здании на Складочной улице в Бутырском районе. Отмечается, что пожар начался в одном из кафе, а затем перекинулся на соседние постройки, которые располагаются вплотную друг к другу. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

На публикуемых кадрах видно, как сотрудники торговых павильонов экстренно выносят технику и вещи, по территории распространяется черный дым.

В тушении огня приняли участие 21 человек и шесть единиц техники. К настоящему моменту пожар потушен, пострадавших нет. По информации SHOT, в результате инцидента сгорели семь торговых точек.