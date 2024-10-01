Напавший на губернатора Мурманской области объяснил свой поступок

Обвиняемый в нападении с ножом на губернатора Мурманской области Александр Быданов на заседании суда принес лично Андрею Чибису извинения. News.ru

На заседании Апатитского суда во вторник он назвал свой поступок «неадекватным и необъяснимым» и выразил сожаление за причиненный вред здоровью Чибиса и беспокойство его родственникам. Деловая газета «Взгляд»

На главу Мурманской области 4 апреля напали с ножом во время его встречи с жителями. В результате покушения Чибис получил ранение в живот и был отправлен в Апатитско-Кировскую больницу. Нападавшим оказался житель региона Александр Быданов. Его задержали в день нападения. На допросе он признался, что испытывал к главе региона неприязнь, хотя и не был с ним знаком лично. Он заявил о намерении извиниться перед губернатором. Daily Storm