В Подмосковье два вагона поезда сошли с рельсов

Сход двух вагонов поезда произошел на станции Зеленый Бор Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД). В результате инцидента никто не пострадал, но приостановлено движение поездов на фрязинской ветке, сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

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"В 13:55 на станции Зеленый Бор фрязинской ветки Ярославского направления произошел сход двух вагонов. Никто не пострадал. На месте работает восстановительный поезд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента движение поездов на участке Болшево - Детская временно приостановлено. Для перевозки пассажиров курсируют компенсационные автобусы.

"Электропоезда в сторону Александрова, Сергиева Посада, Пушкино, Монина, Фрязева курсируют по расписанию. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Железнодорожники принимают все необходимые меры для возобновления движения на участке", - заключили в пресс-службе МЖД.