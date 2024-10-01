Отчисленный студент напал с ножом на учителя

В Лангепасском политехническом колледже (ХМАО) бывший студент, отчисленный два года назад, напал с ножом на свою преподавательницу по информатике Валентину Викторовну. Инцидент произошел во вторник, 1 октября, около 15:30 по местному времени.

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22 летний молодой человек прошел всю охрану, добрался до кабинета преподавательницы и напал на нее с ножом. К счастью, Валентина Викторовна смогла отбиться от нападавшего. Она схватила его за шиворот и вышвырнула из кабинета. После этого парня задержали.

По данным Telegram-канала Mash, несколько лет назад Валентина Викторовна ставила парню неудовлетворительные оценки, что привело к его отчислению из колледжа. Вероятнее всего, сегодняшнее нападение было актом мести.

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