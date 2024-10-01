Полицейские задержали забравшего крупную сумму у москвички мужчину

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который забрал у жительницы столицы 2,5 миллиона рублей.

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Об этом во вторник, 1 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

— Злоумышленники убедили москвичку дойти до банкомата, обналичить около 2,5 млн рублей, а затем передать накопления в руки незнакомца для последующего перечисления на «безопасные счета». С посыльным потерпевшая встретилась на улице Костякова, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Задержанным оказался 26-летний житель Казани. Силовики возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Подозреваемого отправили под домашний арест.

Ранее стало известно, что перед судом предстанут двое 19-летних мужчин, которые выманили у 86-летнего жителя столицы 1,4 миллиона рублей. Злоумышленники перевели деньги в криптовалюту и отправили их своему куратору.