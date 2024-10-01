Стали известны имена россиян, погибших при крушении Ми-8 в Пакистане

Посольство России в Пакистане назвало имена двух россиян, погибших при крушении вертолета Ми-8 на территории республики. Это Николай Рыбакович и Самвел Мардоян, пишет РИА «Новости».

Дипломаты напомнили, что инцидент произошел 28 сентября в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

«Посольство России в Пакистане с сожалением подтверждает гибель двух граждан России, Николая Рыбаковича и Самвела Мардояна, а также гражданина Белоруссии Сергея Кошелева», — уточнили в дипмиссии.

Ранее сообщалось, что сразу после взлета у вертолета возникли технические неполадки, а авария произошла из-за того, что хвостовой винт ударился о землю во время аварийной посадки.

На борту потерпевшего крушение Ми-8 находились 14 пассажиров и три члена экипажа. По данным местных властей, шесть человек погибли, девять получили травмы.