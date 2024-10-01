Напавший на губернатора Мурманской области объяснил свой поступок

На заседании Апатитского суда обвиняемый в нападении с ножом на губернатора Мурманской области Александр Быданов принес извинения Андрею Чибису, назвав свой поступок неадекватным.

На заседании Апатитского суда во вторник он назвал свой поступок «неадекватным и необъяснимым» и выразил сожаление за причиненный вред здоровью Чибиса и беспокойство его родственникам, передает РИА «Новости».

На суде Быданов заявил:

«Приношу вам свои искренние извинения за то, что причинил тяжкий вред вашему здоровью, а также – вашим родственникам, что заставил их переживать».

Он добавил, что искренне раскаивается в совершенном, подчеркнув, что в правовом государстве проблемы можно решать законными методами.

Чибис присутствовал на заседании, чтобы дать показания по делу. Нападение произошло в апреле текущего года, когда Быданов напал на губернатора с ножом. После этого Быданов пытался скрыться, однако получил пулевое ранение и явился в суд на костылях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Позже Чибис опубликовал видеозапись, на которой был заметен шрам после покушения. Недавно президент Владимир Путин поинтересовался состоянием здоровья Чибиса после пережитого инцидента.