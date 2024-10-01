В Удмуртии при пожаре в частном доме погибли четыре человека

Пожар произошел в частном доме в Удмуртии, погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В поселке Ува загорелся одноэтажный дом. При тушении огнеборцы обнаружили тела двух мужчин и двух женщин. Обстоятельства случившегося установят дознаватели МЧС России", - говорится в сообщении.

В спасательном ведомстве обратили внимание на то, что в доме не было пожарного извещателя. Огонь распространился на площади 40 кв. метров, возгорание потушили 15 специалистов и шесть единиц техники МЧС России.