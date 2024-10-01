Штанга в 390 килограммов упала на пауэрлифтера во время выступления в Оренбурге

Штанга в 390 килограммов упала на пауэрлифтера Андрея Палея во время выступления в Оренбурге, страховка не сработала. Об этом во вторник, 1 октября, сообщает Baza.

© Вечерняя Москва

Рука спортсмена соскользнула, и штанга упала ему на живот. Подстраховка, необходимая для такого подхода, не сработала, но штанга упала на стойку, поэтому обошлось без травм. Как говорит сам Палей, 390 кг не были для него пределом — на тренировках пауэрлифтер выжимал и 450 килограммов. В этот раз, по словам спортсмена, было волнение во время поездки в новый город, передает Telegram-канал.

Уругвайский полузащитник футбольного «Насьональ» Хуан Искьердо умер на 28-м году жизни. Спортсмена госпитализировали в конце августа во время матча после остановки дыхания. Несколько дней Искьердо находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но врачи не смогли спасти его. И это далеко не первый случай, когда футболисты умирают в молодом возрасте. Почему так происходит, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, кардиолога Андрея Кондрахина.