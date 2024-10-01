СК Крыма возбудил дело из-за отравления заказными суши в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено следователями в связи с отравлением 20 человек в Керчи, которые заказывали еду из службы доставки. Об этом сообщается в Telegram-канале главного следственного управления Следственного комитета России по региону.

В правоохранительных органах региона ТАСС сообщили, что 20 человек, в том числе 10 детей, отравились после заказа еды в суши-баре в Керчи и обратились в больницу. У всех колики, без тяжелых случаев.

"В связи с отравлением взрослых и несовершеннолетних жителей Керчи в результате употребления еды из службы доставки руководитель ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан)", - говорится в сообщении.

Ранее начальник межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская сообщила ТАСС, что подготовлены материалы в суд на приостановление деятельности объекта общепита. Устанавливаются качество поставляемой еды, наличие медицинской документации и разрешения на работу сотрудников кухни, а также легальность деятельности общепита. В региональной прокуратуре и СУ СК по республики и Севастополю организовали проверку.

В Telegram-канале управления Роспотребнадзора по региону сообщалось, что у людей, отравившихся после заказа еды, обнаружили сальмонеллез.