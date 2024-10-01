В Нижнем Тагиле мужчина напал на инвалида-колясочника
В Нижнем Тагиле мужчина ударил инвалида-колясочника. Он нанес ему множество жестких ударов по голове.
Об этом сообщил очевидец.
– Неизвестный мужчина несколько раз атаковал инвалида-колясочника, нанося ему сильные удары. При этом женщину, которая сопровождала инвалида, злоумышленник не тронул, – сообщает ТГ-канал «Инцидент Нижний Тагил».
В полиции Нижнего Тагила прокомментировали этот инцидент. Там сообщили, что по данному делу уже организована проверка.
Ранее ИА «Уральский меридиан» писало о том, что тагильские пожарные спасли из горящей квартиры пенсионерку.