В Тюмени напали с молотком на осудившего радикальных исламистов муфтия

Житель Тюмени напал с молотком и слезоточивым газом на муфтия. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Все произошло на приеме, мужчина пришел якобы с целью обсудить волновавшие его вопросы. Поводом к этому стало осуждение муфтием приверженцев радикальных религиозных убеждений, утверждает канал.

Муфтий успел позвать коллег на помощь и, вероятно, не пострадал — о каких-либо полученных им травмах не сообщается. Напавшего на него мужчину задержали, сейчас он находится в отделе полиции.

Ранее муфтий жестко высказался о террористах, которые в августе напали на исправительную колонию в Волгоградской области. Он выступил против каких-либо переговоров с ними и заявил о необходимости «уничтожить этих тварей на месте».