Девять подростков готовили нападения под влиянием украинских кураторов
Девять подростков, готовивших нападения под влиянием украинских кураторов, оказались среди задержанных в РФ участников деструктивных интернет-сообществ.
Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"В настоящее время установлена причастность девяти несовершеннолетних лиц к подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах с массовым пребыванием граждан", - сообщили в ФСБ.