На муфтия Тюменской области напали с молотком в его кабинете

На муфтия Тюменской области Зинната Садыкова напали с молотком и газовым баллончиком. Об этом во вторник, 1 октября, сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман (ДУМ).

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— На место происшествия приехали полиция и скорая помощь, злоумышленник задержан, — говорится в сообщении.

Представители ДУМ отметили, что его здоровью ничего не угрожает. Сообщается, что нападавший попал в кабинет Садыкова под предлогом обсуждения вопросов деятельности организации. После задержания злоумышленник признался, что хотел отомстить за приверженцев радикальных псевдорелигиозных течений. Молоток и баллончик мужчина принес с собой, пишет «Коммерсантъ».

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