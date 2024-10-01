В Подмосковье девочка выпрыгнула из машины пытавшегося похитить ее мужчины

Мужчина предложил подвезти 14-летнюю девочку до дома, ребенок пытался отказаться, но злоумышленник был настойчив и заставил ее сесть в автомобиль. Девочка, осознав ошибку, решила выпрыгнуть из машины во время движения.

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Об этом во вторник,1 октября, рассказала мама пострадавшей.

— Мужчина был настойчив и уговорил ребенка сесть к нему на переднее сиденье. Через минуту Алина поняла, что совершила ошибку и стала просить остановить машину, но он игнорировал ее просьбы. Тогда девочка, испугавшись за свою жизнь, отстегнула ремни безопасности и выпрыгнула из автомобиля на полном ходу, — передает слова матери девочки Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В результате происшествия врачи диагностировали у ребенка множество ссадин, закрытый перелом лодыжки, перлом лучевой кости и черепно-мозговую травму. Родители ребенка обратились в правоохранительные органы с просьбой разобраться в ситуации.

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