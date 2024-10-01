В Петербурге по делу о хищении в больнице задержали 36 человек

Полиция в Санкт-Петербурге задержала 36 человек в рамках расследования уголовного дела о хищении около 1 млрд рублей под видом выплаты зарплат фиктивным сотрудникам одной из городских больниц.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Согласно оперативным данным, по мошеннической схеме были трудоустроены несколько десятков человек, совокупный ущерб бюджету может составлять порядка 1 млрд рублей. По местам проживания руководства и сотрудников больницы и в других принадлежащих им объектах недвижимости проводятся обыски. 36 человек доставлены к следователям для определения их процессуального статуса", - рассказал представитель пресс-службы.

Предварительно установлено, что с 2021 года некоторые руководители и сотрудники больницы фиктивно трудоустраивали своих родственников и знакомых. В медучреждении они были официально оформлены водителями, регистраторами, операторами ЭВМ и уборщиками. При этом своих обязанностей они не исполняли, а их заработную плату получали организаторы и соучастники криминального бизнеса.

"Распределение зарплат и премий было организовано так, что формально оформленным работникам начислялись гораздо большие суммы, чем другим. К примеру, задокументированный доход двоих из них за три года составил не менее 82 млн рублей", - рассказал собеседник агентства.

По фактам хищений из фонда ОМС в полиции возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, подозреваемые трудоустроены в городской больнице №20 на улице Гастелло в Московском районе Санкт-Петербурга.