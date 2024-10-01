В Челябинской области скандального блогера обвиняют в попытке проникнуть на ГОК

В прокуратуру Верхнеуральского района Челябинской области подали заявление на бывшего сотрудника полиции Свердловской области, скандального блогера Валерия Кудрина.

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Как рассказали URA.RU представители горно-обогатительного комплекса «Курасан», созданного АО «Южуралзолото Группа Компаний», мужчина пытался незаконно проникнуть на территорию предприятия.

«Гражданин Кудрин уже достаточно давно освещает деятельность ЮГК, причем всегда исключительно в негативном ключе, извращая и перевирая информацию. То есть мы знали о его существовании, но сознательно не обращали на него внимания: хочется человеку писать — пускай. Своей „вылазкой“ на ГОК он, видимо, решил сделать очередное „разоблачение“ и привлечь к себе внимания», — рассказали в компании.

По словам представителей предприятия, Валерий Кудрин пытался проникнуть на территорию ГОК «Курасан» вместе со своим знакомым, специалистом Ростехнадзора по Челябинской области Николаем Хадриным. Мужчины шли в сторону производственной площадки со стороны поля, но на подходе их заметили из машины глава службы безопасности и руководитель ГОК. Блогера и его напарника опознали и начали снимать на камеру телефона. В ответ, как заявляют в ЮГК, они начали угрожать представителям группы компаний расправой, но вскоре решили ретироваться. После инцидента руководство площадки обратилось в прокуратуру.

«Нам известно, что Валерий Кудрин регулярно получает деньги за освещение с определенного ракурса деятельности нашего предприятия. Мы уверены, что деятельность блогера — это попытка наших конкурентов очернить ЮГК, чтобы удешевить активы компании», — заявили URA.RU представители компании.

Сам Валерий Кудрин в разговоре с журналистами URA.RU подчеркнул, что с обвинениями не согласен. Блогер заявил, что не планировал вторгаться на территорию предприятия, и уточнил, что зона, принадлежащая ГОК «Курасан», никак не обозначена. По его словам, ЮГК не установили ни забора, ни информирующего знака.