Россиянка разозлилась из-за невозможности выпить кофе и решила сжечь хутор

Жительница Ростовской области чуть не сожгла хутор. Женщина оказалась недовольна отключением электричества и невозможностью в связи с этим выпить кофе.

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Отключение электричества затронуло три хутора 29 сентября из-за сильного ветра. Местная жительница сначала позвонила в диспетчерскую службу с требованием вернуть электричество, а затем подожгла сухую траву.

Пожар в итоге развернулся на площади 700 квадратных метров. Женщине грозит административное наказание, передает Telegram-канал Don Mash.

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