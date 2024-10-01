Глава Дагестана высказался о причинах взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы

В ситуации с взрывом на АЗС в Дагестане не обошлось без человеческого фактора, сообщил глава республики Сергей Меликов. RT на русском

По словам главы региона, причину взрыва устанавливает следствие, однако уже сейчас можно говорить, что она связана с человеческим фактором. «Рассматриваются версии, связанные с состоянием газопровода, который на этой территории относится к сфере обслуживания "Даггаз"», — пишет пресс-служба Меликова. Lenta.ru

Ранее стало известно о задержании владельца АЗС. Он проходит подозреваемым по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. ТАСС