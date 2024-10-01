Верховный суд ДНР заочно осудил на 10 лет колонии наемника ВСУ из Израиля

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно осудил на 10 лет колонии строгого режима наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Израиля Дениса Десяткина. О решении суда сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Генеральной прокуратуры России. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего гражданина Государства Израиль Дениса Десятника. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - сообщили в Генпрокуратуре. Следствие установило, что гражданин Израиля Десяткин на протяжении двух лет принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ, за что получил около 1,9 млн рублей. До этого Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил гражданина Финляндии Рику Ариму к 14 годам колонии строгого режима. По данным следствия, за участие в конфликте Арима получил вознаграждение, эквивалентное 1,5 млн рублей.