Православного блогера задержали по подозрению в растлении ребенка

В Санкт-Петербурге по подозрению в растлении 10-летней девочки задержали православного блогера, который вернулся с СВО. Об этом во вторник, 1 октября, сообщает «Фонтанка».

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31-летний петербуржец немецкого происхождения по имени Клауд Роммель работал в городском некрополе. Его подозревают в сексуальном насилии над девочкой-четвероклассницей, произошедшем в начале этого года. Роммель жил с 46-летней коллегой и ее 10-летней дочерью. В какой-то момент мужчина переселил девочку в свою комнату и сделал ее героиней православного влога на YouTube. Зимой 2023 года его застали в постели с полуобнаженной несовершеннолетней. Он не отрицал, что прикасался к ребенку, но сказал, что делал ей «медицинский массаж». О случившемся узнал крестный отец четвероклассницы и подал на него жалобу.

Незадолго до ареста Роммель опубликовал видео, на котором девочка рассказывает о своих отношениях с матерью. Он заявил, что ребенок вынужден «нести свой крест и идти на голгофу», и что приют был бы лучшим решением, чем возвращение в семью. Девочка также попросила отправить ее в приют. Там она живет и по сей день.

После возбуждения уголовного дела Роммель отправился в СВО. Недавно блогер вернулся домой с осколочными ранениями. Роммель был задержан и помещен в изолятор временного содержания, но впоследствии ему была избрана мера пресечения. По словам самого Роммеля, он стал религиозным после поездки в Донбасс в 2014 году и ранения, полученного там. Только после этого он отправился в паломничество, порвал связи с семьей и переехал в Санкт-Петербург, передает «Фонтанка».

Ранее бывший работник детского сада в Квинсленде признался в совершении 307 сексуальных преступлений в отношении десятков воспитанников. Преступления против более 60 детей произошли в период с 2003 по 2022 год в центрах раннего обучения в Брисбене в Австралии и Италии.