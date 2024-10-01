Россиянка устроила скандал в самолете из-за люксовой сумки

Пассажира самолета, летевшего из Москвы в Оренбург, устроила дебош из-за просьбы бортпроводника убрать люксовую сумку на багажную полку.

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Об этом во вторник, 1 октября, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

— Бортпроводник попытался объяснить пассажирке правила безопасности, но вместо благодарности получил порцию нецензурной брани. Оренбурженка утверждала, что сумку она купила совсем недавно, за огромные деньги, и не желает рисковать своим дорогим аксессуаром, — передает сообщение собеседника Telegram-канал «Авиаторщина».

После приземления самолета пассажирку задержала транспортная полиция. В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве. Теперь она будет обязана оплатить штраф.

Ранее актер сериала «По законам военного времени» Евгений Воловенко устроил пьяный дебош на борту самолета. Во время полета артист пытался открыть аварийную дверь и покурить. «Вечерняя Москва» собрала подробности дела в отдельный материал.