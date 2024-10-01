В Омске мать на поводке выгуливала своего ребенка на детской площадке.

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Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«В Омске женщина выгуливала своего ребенка на поводке», — говорится в сообщении.

Там также отметили, что такому поведению мог поспособствовать новый тренд среди молодежи на квадроберов (движение детей, изображающих животных на публике). Инцидент произошел на детской площадке недалеко от дома на Пригородной улице. По словам очевидцев, во время прогулки рядом находилась настоящая собака.

Ранее в Совфеде предложили запретить субкультуру квадроберов. По словам сенатора Косихиной, данное увлечение негативно влияет на психическое состояние молодежи.