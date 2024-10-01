В Тюменской области овчарка без намордника напала на женщину

В Ялуторовском районе (Тюменская область) владельцы овчарки заплатят 120 000 рублей женщине, которую их собака покусала за лицо и спину.

© ura.ru

Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«В июле 56-летняя женщина шла по улице в селе Старый Кавдык Ялуторовского района, навстречу ей двигалась семейная пара с овчаркой. Собака была на поводке, но без намордника. Пес вырвался из ошейника, набросился на прохожую и укусил ее за щеку и спину», — рассказали в ведомстве.

Суд встал на сторону пострадавшей. Владельцы собаки должны выплатить ей 120 000 рублей в счет компенсации морального вреда.