В Севастополе за сотрудничество с военной разведкой Киева арестованы россиянки

В Севастополе двух россиянок арестовали за сотрудничество с военной разведкой Киева
ФСБ задержала в Севастополе двух россиянок, передававших данные о военных объектах военной разведке Украины.
Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"В Севастополе по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), задержаны две гражданки РФ", - сообщили в ЦОС.