$93.22+0.51104.17+0.70
Почта

В Севастополе двух россиянок арестовали за сотрудничество с военной разведкой Киева

ФСБ задержала в Севастополе двух россиянок, передававших данные о военных объектах военной разведке Украины.

В Севастополе за сотрудничество с военной разведкой Киева арестованы россиянки
© globallookpress.com

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Севастополе по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), задержаны две гражданки РФ", - сообщили в ЦОС.
Происшествия
ФСБ
Севастополь
Москва
Киев
Россия
Украина
1