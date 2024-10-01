СК возбудил уголовное дело об убийстве ветерана СВО во Владивостоке
Тело 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было найдено во Владивостоке.
Об этом во вторник, 1 октября, сообщил представитель правопорядка.
— Предварительно, убитый — ветеран СВО, — рассказал представитель силовых структур.
По его словам, на месте преступления рядом с телом была обнаружена крупная сумма денег. Обстоятельства произошедшего уточняются, пишет ТАСС.
Ранее сотрудники Следственного комитета обнаружили тело мужчины с большим количеством телесных травм в одной из квартир в Москве. Следователи выявили признаки насильственной смерти.
Тело женщины обнаружили на стадионе школы № 34 в подмосковном Подольске. Женщина скончалась приблизительно в шесть часов утра до начала занятий в учебном заведении. Сначала появились сообщения, что погибшей оказалась ученица школы. Якобы она скончалась во время урока физкультуры. Позднее в Минобразования Подмосковья опровергли это.