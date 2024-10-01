Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в «Шереметьеве»

Boeing 737, который вылетел в Калининград, совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

© РИА Новости

Аварийная посадка потребовалась из-за срабатывания датчика неисправности шасси, уточнил собеседник агентства. По его словам, самолет сел в 10.20.

2 июля лайнеру Airbus А320, вылетевшему из Самары, потребовалась аварийная посадка в аэропорту «Шереметьево». Сообщалось, что у Airbus заподозрили разрушение пневматики шасси.

До этого самолет, летевший из Тобольска, совершил аварийную посадку в Екатеринбурге. В аэропорту Кольцово сообщили, что после посадки лайнер выкатился на газон. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.