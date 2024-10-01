СК назвал размер вменяемой главе Избербаша взятки

Главу дагестанского города Избербаш Магомеда Исакова заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщили в Следственном комитете (СК) РФ, в возбужденном уголовном деле идет речь о взятке в 3,9 миллиона рублей.

Информация о задержании мэра Избербаша появилась утром 1 октября. Источник РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что в мэрии Избербаша и в доме главы города проходят обыски.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемый получил взятку от застройщика за «несовершение входящих в его служебные полномочия действий <…>, связанных с отменой разрешения на строительство дома в Избербаше».

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании Исакову меры пресечения. В СК подчеркнули, что по уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы.